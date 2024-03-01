Meksika'daki Teotihuacan Piramitleri Geçen Yıl 1,7 Milyon Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Kuzey Amerika'nın gizemini halen koruyan Meksika'nın ünlü antik kentindeki Teotihuacan piramitlerini geçen yıl 1 milyon 788 bin 984 kişi ziyaret etti.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Mexico City'nin 40 kilometre kuzeydoğusundaki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Teotihuacan Antik Kenti, milattan sonra 14-16. yüzyıllar arasında hüküm süren Aztekler tarafından kullanıldığından, bu medeniyeti daha yakından anlamak için gidilmesi gereken yerlerden biri olarak gösteriliyor.
Yaklaşık 30 kilometrekarelik alana kurulan Teotihuacan Antik Kenti'nin kim tarafından yapıldığı tam olarak bilinmezken, Toltek, Zapotek ve Maya yerleşimi olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor.
Kuzey Amerika'daki en eski metropol olan kentin tarihinin MÖ. 800 yıllarına kadar dayandığı araştırmalarla ortaya konulurken, bilinmeyen bir nedenle sakinlerince aniden terk edilen kentin adının da daha sonra buraya yerleşen Aztekler tarafından konulduğu araştırmalara yansıyor.
Azteklerin dili olan Nahuatl'de "Tanrıların Doğduğu Yer" anlamına gelen Teotihuacan Antik Kenti'nde, Güneş ve Ay Piramidi ismiyle iki büyük piramit, Queatzalcoatl Tapınağı (Tüylü Yılan) ve çevrelerinde ikincil derecede tapınaklar yer alıyor.
Tüylü Yılan Tapınağı altında keşfedilen 103 metre uzunluğundaki tünelde, tohumlar, hayvan kemikleri, çanak çömlek kalıntıları bulunurken, tünellerin, yeraltı dünyası ve kutsal kabul edilen yeraltı sularıyla ilişkili olduğu ve kentin önde gelenlerinin de tünellere gömüldüğü varsayılıyor.
Kentin güney batısındaki Güneş Piramidi'ni, güneyinde Ay Piramidi'ni 1,5 km uzunluğundaki Ölüler Yolu birleştiriyor. Bu yolda turistler mistik alanın dokusunu inceliyor.
Amerika'nın ikinci büyük piramidi: Güneş Piramidi
Güneş Piramidi, Meksika'daki Cholula Büyük Piramidi'nden sonra Amerika Kıtası'ndaki ikinci büyük piramit olarak biliniyor.
Taban alanı 222x225 metre olan Güneş Piramidi, kimi kaynaklara göre 65, kimi araştırmalara göre de yaklaşık 70 metre yüksekliği ile dünyanın ise üçüncü yüksek piramidi olarak kabul ediliyor.
Yaklaşık 1 milyon metreküp volkanik taş ile yapıldığı düşünülen piramidin önünde tören alanı olarak hizmet ettiği araştırmalarla anlaşılan volkanik taşlardan yapılmış bir platform bulunuyor. Platform bugün turistlerin fotoğraf çekimi için kullanılıyor.
1968'de Güneş Piramidi'nin altına açılan bir mağara girişi keşfedilirken, Teotihuacan döneminden kalma eserler ve Aztek dönemine ait nesneler bulundu. Araştırmalar sonunda piramidin dini amaçlara hizmet ettiği de varsayılıyor.
Piramitlerin içerisinde insan mezarları
Ay Piramidi ise 120x150 metre tabanı, 46 metre yüksekliği ile antik kenti gezen turistlerin ilk gördüğü yerleşimlerden biri konumunda bulunuyor.
Piramitlerin üstünde zamanla aşınan jaguar kafaları, pençeler, çıngıraklı yılanlar göze çarpıyor.
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden arkeologların çalışmaları sonunda piramitlerin içerisinde kurban edilen insanların mezarlarına rastlandı ve kentin tarihte tören merkezi konumunda olduğu belirlendi.
Kazılarda yeşim ve oniks taşından yapılma buluntulara rastlandığı biliniyor.??????? Teotihuacan kentindeki yapıların konumları, Orion takımyıldızının yerdeki yansıması olacak biçimde düzenlendiği araştırmalara yansıyor.
13 yaş altı çocuklara ücretsiz
Geçen yıl 1 milyon 788 bin 984 turist tarafından ziyaret edilen antik kentte piramitlerin bulunduğu alan saat 08.00-17.00 arasında gezilebiliyor. 13 yaş altı çocukların ücretsiz girebildiği, gizemini hala koruyan piramitler, 90 peso (165 Türk lirası) ödenerek gezilebiliyor.
Piramitlerin içindeki mezarlardan çıkan kalıntılara ve taşların üstündeki hayvan figürlerine benzer, farklı materyallerden yapılmış hediyelik eşyalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Son Dakika › Güncel › Meksika'daki Teotihuacan Piramitleri Geçen Yıl 1,7 Milyon Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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