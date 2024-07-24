Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin asıl sorununun sosyal çürüme olduğunu söyledi

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MEKSİKO, 24 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin karşı karşıya olduğu asıl sorunun, ABD'li gençler arasında yaygın uyuşturucu kullanımına yol açan sosyal çürüme olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı, Salı günkü olağan basın toplantısında ABD hükümetine, gençliğe yönelik politikaları iyileştirme ve uyuşturucu bağımlığına ve fentanil gibi uyuşturucu maddelerin kullanımına yol açan faktörlerle mücadele etme çağrısı yaptı.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'deki uyuşturucu krizinin, "değerlerin yitirilmesi" ile ilişkili olduğunu söyledi.

"Değerleri unutmaya başladıklarını, bireycilik, materyalizm ve tüketimciliğin baskın olmaya başladığını düşünüyorum ki, bu da krizin bir parçası" diyen Lopez Obrador, bunun "çözümü kolay bir sorun olmadığını ve soruna yol açan nedenlerle mücadele edilmesi gerektiğini" belirtti.

Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin aksine Meksika'nın topluma güç veren birçok gelenek ve aile değerini muhafaza ettiğini vurguladı.

Lopez Obrador, ABD hükümetine kendi uyuşturucu sorunlarından dolayı Meksikalı göçmenleri suçlamaya son verip aile kurumundaki çözülmenin yarattığı "boşlukla" mücadele etme çağrısını yineledi.