Meksika Devlet Başkanı Gazze Şeridi\'ndeki çatışmanın ateşkesle çözülmesi için çağrıda bulundu

MEKSİKO, 19 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı günlük olağan basın toplantısında BM'nin ateşkes ilan etmesini ve iki taraf arasında bir ateşkes dönemi oluşturulmasını önerdi.

Lopez Obrador gazetecilere verdiği demeçte "Diplomatlara bir fırsat tanıyın ve barışa katkı sağlayabilecek herkesin bu sürece dahil olmasına izin verin" dedi.

Meksika lideri, "Mesele kimseyi kınamak değil, bu insanlık dışı, acımasız savaşı durdurmanın bir yolunu bulmaktır. Meksika'nın önerdiği de budur" ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador ayrıca, Meksika'nın özellikle masum insanların hayatını kaybettiği çatışmalarda "savaşın mantıksızlığını" desteklemediğini belirtti.