Meksika, Gümrük Vergisi Anlaşması Bekliyor

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MEKSİKO, 26 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika ihracatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını engelleyecek bir anlaşmanın bu hafta imzalanmasını beklediğini söyledi.

Sheinbaum, salı günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu anlaşmaya son halini vermek için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planladığını belirtti. Sheinbaum, vergilerin askıya alınma süresinin sona ereceği 4 Mart'tan önce bir anlaşmaya varılmasının aciliyetini vurguladı.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin, başta Avrupa'yla olmak üzere ticari karşılıklılık sağlama girişimleri kapsamında masada olduğunu söylemişti.

Meksika'nın ABD mallarına gümrük vergisi uygulamadığını ve ticaret ve güvenlik konusundaki müzakerelerin devam ettiğini belirten Sheinbaum, "Gümrük vergilerinin uygulanması durumunda bizim de uygulayacağımız B, C, D ve E planlarımız bulunuyor" dedi. Devlet Başkanı, bu planlara ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump, geçen ay Meksika ve Kanada'nın fentanil kaçakçılığı ve yasadışı göçe karşı daha güçlü adımlar atmasını talep etmiş ve gümrük vergisi tehdidini 30 günlüğüne askıya almıştı. Bunun üzerine Meksika, kuzey sınırına 10.000 Ulusal Muhafız askeri konuşlandırmış, ABD ise silah kaçakçılığıyla mücadele edeceğini vurgulamıştı.