Meksika Senatosu, 139 ABD askerinin ülkeye girişine 75 oyla izin verdi - Son Dakika
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Meksika Senatosu, 139 ABD askerinin ülkeye girişine 75 oyla izin verdi

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Meksika Senatosu, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un talebiyle yapılan başvuruyu onaylayarak eğitim amacıyla 139 ABD askerinin ülkeye girişine izin verdi. Askerlerin 20-30 Eylül'de Chihuahua eyaletindeki Santa Gertrudis Askeri Üssü'nde eğitim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

Meksika Senatosu, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un talebiyle yapılan başvuruyu onaylayarak eğitim amacıyla 139 ABD askerinin ülkeye girişine izin verdi.

El Pais gazetesinin haberine göre, Sheinbaum'un talebi üzerine yapılan başvuru Senatoda 75 oyla kabul edildi.

Bu kapsamda, 139 ABD askerinin 20-30 Eylül'de Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Santa Gertrudis Askeri Üssü'nde eğitim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakla Meksika'ya gidecek askerlerin, silahlarını da beraberlerinde taşımasına izin verildi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanlarının Chihuahua'daki varlığı konusunda yaşanan siyasi ve diplomatik tartışmaların ardından ABD askerlerinin ülkeye gönderilmesi, Meksika-ABD ilişkilerinde güvenlik işbirliği ve müdahale endişelerinin birlikte gündemde olduğu bir döneme denk geliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güvenlik, Sonora, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Senatosu, 139 ABD askerinin ülkeye girişine 75 oyla izin verdi - Son Dakika

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