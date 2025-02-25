Meksiko'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 5 Ölü

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MEKSİKO, 25 Şubat (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'nun güneyinde bir bağımlılık rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Meksiko Vatandaş Güvenliği Sekreterliği, Tlalpan ilçesinin Ocotla Chico mahallesinde bulunan binada çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığını bildirdi.

"İlk belirlemelere göre birkaç cihazın alev almasıyla başlayan yangın, kıyafetler ve diğer mobilyalara sıçramış" diyen sekreterlik, merkezin sorumlusu ve 4 çalışan hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Sekreterlik, Meksiko Başsavcılığı'nın olayın sorumlularını belirlemek için soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi