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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Mimar Sinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi tarafından tahsis edilen bir binada Vali Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kooperatifte incelemede bulunan Palancıoğlu, yeni kurulan kooperatifte aspir yağı üretildiğini bildirdi.

Aspir yağının hem ekonomik hem sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirten Palancıoğlu, "Sayın Valimiz sağ olsun buraya alet ve ekipmanları, yağ çekme makinalarını tedarik etti. Aspir yağı almak isteyen vatandaşlarımız gelip buradan satın alabilecek. Kadınlar arasında büyük dayanışma söz konusu. İnşallah bundan sonra da bu iş büyüyerek devam edecek. Biz belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kooperatif Başkanı Şerife Tural da kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.