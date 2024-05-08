Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. Palancıoğlu, Kayseri'nin ihracatına katkı sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

08.05.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığında düzenlenen genel kurul toplantısının ardından yeniden Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Palancıoğlu, Kayseri'nin ihracatına katkı sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Serbest Bölge'nin yeni yatırımlar ve projelerle gücüne güç katacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Serbest Bölge'nin 2024 yılı genel kurulu tamamlandı. Yeni yönetimimizle yolumuza devam ediyoruz. Kayseri Serbest Bölge, Kayseri'nin ihracatı, istihdamı ve üretimi açışından son derece önem taşıyor. Kayseri ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan bir bölge. Dolayısıyla buradaki tüm sanayicilerimize vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri için üretmeye, katma değeri yüksek üretim yapmaya, ihracat ve istihdam yapmaya Kayseri Serbest Bölge en iyi şekilde devam edecek. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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