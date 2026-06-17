Meloni: G7 Zirvesi'nden Memnun - Son Dakika
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Meloni: G7 Zirvesi'nden Memnun

17.06.2026 19:52
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İtalya Başbakanı Meloni, G7 Zirvesi'nde elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde önemli çalışmalar yaptıklarını ve sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi.

İtalya Başbakanı, "Çok önemli bir zirvenin çalışmaları yeni tamamlandı ve sonuçlarından memnunum." dedi.

Kendisi açısından bu zirveden üç mesajın öne çıktığını belirten Meloni, "Birincisi, bu grubun birliğidir. İkincisi, G7'nin ortaklarıyla diyalog kurabilme kapasitesidir. Üçüncü mesaj ise G7'nin elbette büyük jeopolitik meydan okumalarla ilgilendiğidir. Bunlar insanların yaşamını ve vatandaşların kaygılarını doğrudan ilgilendiren sorunlardır. Kanserle mücadele, Ebola virüsü ve dijital meseleler, uyuşturucu kaçakçılığı, göç hareketleri." diye konuştu.

ABD ile İran arasındaki mutabakatın G7'ye katılan herkesçe "olumlu" bulunduğunu aktaran Meloni, "Açıkça biliyoruz ki böyle bir bölgede barış her zaman kırılgandır ve her gün inşa edilmesi, korunması ve desteklenmesi gerekir. Önümüzdeki haftalarda yapacağımız da budur." ifadelerini kullandı.

Meloni, G7 Zirvesi sırasında İtalya olarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine ilişkin üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını dile getirirken, boğazın temizlenmesine yardımcı olmak için bir İtalyan misyonunun olup olmayacağını 60 gün içinde değerlendireceklerini söyledi.

Lübnan ve Gazze'deki durumu da görüştüklerini aktaran Meloni, "Amacımız, kısa vadeli ateşkeslerin mantığının ötesine geçen kalıcı yapısal çözümler geliştirmek olmalıdır. İsrail'in rolü bu konuda elbette çok önemli olacaktır." yorumunu yaptı.

Meloni, İsrail'e de çağrıda bulunarak, "İsrail'in artık barış sürecinde olumlu bir aktör olarak hareket etmesini ve seçim kampanyasının da etkisiyle kaçınılmaz olarak iç politikada yaşanan tartışmaların, ABD'nin başlattığı bu zorlu süreci tehlikeye atmamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İç siyasi tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Meloni, "Seçimlere doğru gidilirken bu tür tartışmalar daha da keskinleşebilir. Örneğin (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in 'Donald Trump'ın imzaladığına kendimizi bağlı hissetmiyoruz.' dediği açıklamaları okudum. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

G7 Zirvesi'nin önemli başlıklarından biri olan Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulunan Meloni, "Amacımız, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasında doğrudan bir görüşmenin gerçekleşmesini teşvik etmeyi sürdürmektir." dedi.

Meloni, Zelenskiy'nin Putin'e doğrudan bir mektup göndererek samimi bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Buna karşılık Moskova'dan bu yönde ciddi hiçbir işaret gelmemiştir ve artık bu işaretlerin verilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

G7 olarak Kiev'e desteğin sürdürülmesi ve Moskova üzerindeki baskı konusunda mutabık olduklarını dile getiren Meloni, "Bu konuda tam bir görüş birliği bulunmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Batı'nın birliği ve kararlılığı, gerçek bir müzakerenin gerçekleşmesi için gerekli koşulları oluşturmadaki en etkili araçlardan biridir." yorumunu yaptı.

İtalya Başbakanı, Ukrayna için Avrupa'dan arabulucu fikrinin AB içinde ele alınması gerektiğini belirterek "Bence bu konuda bir sonuç elde etmek istiyorsak, büyük Avrupa ülkelerinden birinden birini önermek çok zor olur. Bu yüzden AB'nin orta ölçekli güçlerine yönelirdim." ifadelerini kullandı.

Meloni ve Trump aralarındaki buzları bu zirvede eritti

Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı savaş nedeniyle aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump ile bu zirvedeki görüşmelerinin nasıl geçtiği sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İlişkimizin değişmediğini, karşılıklı suçlamaların olmadığını, yaşananları tartışmadığımızı söylemek isterim. Donald Trump ve ben oldukça güçlü karakterlere sahip iki insanız, ulusal çıkarlarımızı kararlılıkla savunan iki insanız. Sonuçta, bir konuda anlaşmazlığa düştüğümüzde açıklama yapmamıza gerek yok, çünkü her birimiz diğerinin bakış açısının ne olabileceğini açıkça anlıyoruz. Bu yüzden, bu olaydan önce son görüşmemizde yaptığımız gibi, aynı doğallıkla konuşmaya başladık."

Meloni, sigarayı bıraktığını açıkladı

Meloni, zirve sırasında liderlerle sohbeti sırasında sigarayı bıraktığının ortaya çıkmasına dair yöneltilen soruya yanıt verirken Başbakanlık muhabirlerine de esprili göndermede bulunarak "Evet, ben de bir süre önce sigarayı bıraktım ama siz bunu zamanında fark etmediniz ve bu haberi kaçırdınız." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İtalya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni: G7 Zirvesi'nden Memnun - Son Dakika

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