Meloni Lübnan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Meloni Lübnan'ı Ziyaret Edecek

Meloni Lübnan\'ı Ziyaret Edecek

İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan'a yapacağı ziyareti duyurdu ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

15.10.2024 19:11
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- İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan'a gidecek

ROMA - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 17-18 Ekim'de yapılacak Avrupa Konseyi öncesinde hitap ettiği Senato'da Orta Doğu'daki duruma değindi. Başbakan Meloni, "Lübnan'daki devam eden tırmanıştan endişe duyuyorum" dedi. İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne yönelik saldırılarına yönelik, "Herhangi bir can kaybı veya önemli bir hasar kaydedilmemiş olsa da bunlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Meloni, "Askerlerimizin güvenliğinin hem UNIFIL hem de uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte yıllardır İsrail ile Lübnan arasındaki sınırın istikrarına katkıda bulunan ikili misyon içinde garanti altına alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Meloni, "İsrail güçlerinin tutumu tamamen haksızdır ve BM'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlalidir. UNIFIL ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirerek kararın tam olarak uygulanması üzerinde çalışmalıyız" dedi. İsrail'in eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Meloni, bu tutumunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da ilettiğini söyledi. Meloni, "Dışişleri Bakanı (Antonio) Tajani önümüzdeki hafta İsrail ve Filistin'e gitmeye hazırlanırken, benim de Lübnan'a gitmem zaten planlandı" dedi. Meloni ziyaret tarihine ilişkin detay vermedi.

İtalya'nın Lübnan'da BM Lübnan Geçici Gücü olarak bilinen barış gücü misyonunda binden fazla askerinin yanı sıra Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni eğiten ve "MIBIL" olarak bilinen ayrı bir misyonda askerleri bulunuyor.

Kaynak: İHA

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