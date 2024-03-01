Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye\'nin omurgası her geçen gün sertleşsin

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin korku tüneline bir daha girmemesi ve içeride kısır tartışmalarla vakit kaybetmemesi gerektiğini belirterek, üretim ekonomisine, savunma sanayisine, bilişim sektörüne ve nitelikli teknolojiye yönelmesi gerektiğini söyledi. Yalçın ayrıca, emek mücadelesinin kundaklandığını ve emekçilere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

01.03.2024 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz diyoruz ki Türkiye, korku tüneline bir daha girmesin. Türkiye, içeride kısır tartışmalarla vakit kaybetmesin. Üretim ekonomisine, savunma sanayisine, bilişim sektörüne, nitelikli teknolojiye yönelsin. Milli gelirimiz artsın ve Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin." dedi.

Memur-Sen Yalova İl Temsilciliğinin açılışında konuşan Yalçın, hak ve özgürlükler noktasında her zaman milletin yanında yer aldıklarını, antidemokratik zeminlerde hep hakikati söylediklerini dile getirdi.

Yalçın, 28 Şubat'ın 27'nci yılında mağdurların sorunlarının çözülmesi noktasında ortak irade beyanında bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Türkiye ham demokrasiden tam demokraside olsun. Biz diyoruz ki Türkiye, korku tüneline bir daha girmesin. Türkiye, içeride kısır tartışmalarla vakit kaybetmesin. Üretim ekonomisine, savunma sanayisine, bilişim sektörüne, nitelikli teknolojiye yönelsin. Milli gelirimiz artsın ve Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin. Etrafımızdaki mazlum coğrafyalar da Türkiye'yi örnek alarak adil bir dünya idealine herkesin umudu artsın."

"Geldiniz, emek mücadelesini kundakladınız"

2000 yılından sonraki antidemokratik zemin arayışlarını, milli iradeye kumpasın konuşulduğu her zeminde kirli dalgaları kırdıklarını anlatan Yalçın, "Bizim derdimiz belli. Biz, emek ve özgürlük, ekmek, hak mücadelesinde istiyoruz ki asgari ücretin altında emekli maaşı kalmasın, açlık ve yoksulluk sınırı arasında da hiçbir emekçinin maaşı olmasın. İstiyoruz ki Türkiye'de herkes saygın ücret alsın ve ülkenin milli geliri artsın, hacmi büyüsün ve bu ülkede herkes refah içerisinde yaşasın." diye konuştu.

Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından CHP'nin kazandığı birçok belediyenin sözleşmeli memurları ve işçileri işten çıkardığını, bir belediyenin "görevlendirme" adı altında bir memuru 1500 kilometre uzaklıktaki başka belediyeye sürgün gönderdiğini söyledi.

Kırşehir Belediyesinde yaşanan olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sözleşmeli sistemin yarattığı sıkıntıyı paylaştıklarını belirten Yalçın, Erdoğan'ın talimatıyla 460 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini dile getirdi.

"Martın sonunda kara kış yaşattılar bize"

Yeni başlayanlar için geçerli olan 3 yıl sonunda kadro çalışmasının da sıkıntı yaratabileceğine dikkati çeken Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Onun için herkesin bu konuda uyanık olmasına ihtiyaç var. Bu travmaları biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, o dönem CHP'nin genel başkanıydı. Pandemi sürecinde on-line toplantı yaptık. Belediyelerinin, hangilerinin kaç kişiyi attığını isim isim kendisine de ulaştırdım o zaman. Dedim ki 'Siz, 'Teminat benim.' dediniz ama bütün hepsini kapının önüne koyuyorlar. Efendim niye iki cümle kurmuyorsunuz?' diye bu konuda itirazımızı ve isyanımızı ifade ettik. Halbuki o zaman 'Martın sonu bahar.' demişlerdi. Martın sonunda kara kış yaşattılar bize. Bu açıdan bu seçim sürecinin emekçilerin ekmeği ile oynanan bir süreç olmamasını temenni ediyorum. Emekçiye, emeğe kim sahip çıkıyorsa ona sahip çıkın, emek mücadelesini kim kucaklıyorsa ona sahip çıkın, kundaklayana değil. Bu açıdan yeni sürecin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün okuduğu duanın ardından protokolün açılış kurdelesini kesmesiyle son bulan programa Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, kurum müdürleri, sendika yöneticileri ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA

Ali Yalçın, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manisa'da Gaziantep'ten getirilen metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
    21:34 Manisa'da Gaziantep'ten getirilen metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 595 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz
    21:29 Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da 'Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası' açılış törenine katıldı. Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için çalıştıklarını belirtti.

  • BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı düşürüldü
    21:27 BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı düşürüldü

    Denizli'nin Baklan ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katılan BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı YSK tarafından düşürüldü.

  • Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı
    21:27 Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

    Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu ve seçimlerde başarıya ulaşmak için birlikte çalışma kararı alındı. Toplantıya AK Parti ve MHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve meclis üyesi adayları da katıldı.

  • Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı
    21:27 Batman'da tırın dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı

    Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

  • Muş'ta At Eyeri Tartışması Kanlı Bitti
    21:26 Muş'ta At Eyeri Tartışması Kanlı Bitti

    Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi. Şüpheli şahsın arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

  • Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasında incelemelerde bulundu
    21:23 Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bakır hammadde sahasında incelemelerde bulundu

    Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Karamustafa köyünde bulunan bakır hammadde sahası ve cevher zenginleştirme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tanrısever, madenlerin devam etmesi ve köylülerin hayatına olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, işten çıkarılan bir kişinin tekrar görevine dönmesi için de görüşmeler yapıldığı ifade edildi.


20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 21:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Türkiye'nin omurgası her geçen gün sertleşsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement