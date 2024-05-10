Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Şantiyeleri Denetledi

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(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediye şantiyelerini gezerek, çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şantiyelerini denetledi. Çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Çiçek, ilçe halkının beklentilerinden bahsetti, uyarılarda bulundu. İş verimliliğinin önemine vurgu yapan Başkan Çiçek, çalışma arkadaşlarının sorunları da dinleyerek not aldı.

Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeleri ziyaret eden Başkan Çiçek, "Önceliğimiz Menderes'i en iyi şekilde yönetip hak ettiği yere getirmek. Bunu yaparken personelimizin mutlu ve verimli olmasını istiyoruz. İş disiplini ve mutlu personel ile daha başarılı işlere imza atacağız. Bu kapsamda belediyemize ait şantiyelerimizde çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinleyip, hizmet konusunda ki hassasiyetimiz dile getirdik. Tüm çalışma arkadaşlarımızla bir bütün olup koordineli ve uyum içerisinde çalışarak hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.