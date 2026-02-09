Menderes Belediyesi, Aşırı Yağışlar Nedeniyle Su Basan Evleri Temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menderes Belediyesi, Aşırı Yağışlar Nedeniyle Su Basan Evleri Temizledi

09.02.2026 09:54  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediyesi, aşırı yağışlar sonucu zarar gören evlerde temizlik çalışması başlatarak, mağdur vatandaşların yardımına koştu. Gümüldür Arap Yeri bölgesinde 16 ev dip köşe temizlendi.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından aşırı yağışlar sonrası zarar gören evlerde temizlik çalışması başlatıldı.

Aşırı yağışlar nedeniyle evini su basan vatandaşların yardımına Menderes Belediyesi koştu. Yoğun yağışların ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların evleri dip köşe temizlendi.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hafta sonu mesaisinde Gümüldür Arap Yeri bölgesinde ki evlerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. 16 evde yapılan temizlik ile evler bakımlı hale getirildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, son günlerde gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle bazı vatandaşların evlerini su bastığını belirterek, "Özellikle Gümüldür'de Arap Yeri adı verilen bölgede vatandaşlarımızın mağduriyeti büyüktü. Ekiplerimizle birlikte bu mağduriyeti gidermek adına çalışma gerçekleştirdik. Hafta sonu bölgedeki evlerde ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak temizlik çalışmalarını tamamladı. Her daim hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların sorunlarına çare olmaya gayret edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi, Aşırı Yağışlar Nedeniyle Su Basan Evleri Temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:44:25. #7.11#
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi, Aşırı Yağışlar Nedeniyle Su Basan Evleri Temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.