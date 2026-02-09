Menderes Belediyesi, Aşırı Yağışlar Nedeniyle Su Basan Evleri Temizledi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından aşırı yağışlar sonrası zarar gören evlerde temizlik çalışması başlatıldı.

Aşırı yağışlar nedeniyle evini su basan vatandaşların yardımına Menderes Belediyesi koştu. Yoğun yağışların ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların evleri dip köşe temizlendi.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hafta sonu mesaisinde Gümüldür Arap Yeri bölgesinde ki evlerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. 16 evde yapılan temizlik ile evler bakımlı hale getirildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, son günlerde gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle bazı vatandaşların evlerini su bastığını belirterek, "Özellikle Gümüldür'de Arap Yeri adı verilen bölgede vatandaşlarımızın mağduriyeti büyüktü. Ekiplerimizle birlikte bu mağduriyeti gidermek adına çalışma gerçekleştirdik. Hafta sonu bölgedeki evlerde ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak temizlik çalışmalarını tamamladı. Her daim hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların sorunlarına çare olmaya gayret edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.