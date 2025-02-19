Menderes Belediyesi Gümüldür Spor Salonu'nu Yeniledi

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Gümüldür Spor Salonu'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Gümüldür Spor Salonu'muzu yenileyerek daha verimli bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatıyla belediye tesislerinde başlatılan yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gümüldür Spor Salonu da yapılan çalışmalarla yeni görünümüne kavuştu. Baştan aşağı tadilata giren tesiste, onarım çalışmalarının yanı sıra boyama ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi. Spor ekipmanlarında da yenilemeye giden Menderes Belediyesi, envantere yeni ekipmanlar da ekledi.

"Tesislerimizi teker teker elden geçiriyoruz"

Çalışmalar ile ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her mahallemizde, her tesisimizde maksimum seviyede hizmet vermek için gelişeceğimizi daha önce söylemiştik. Bu doğrultuda çalışmaları yoğun bir şekilde başlattık. Tesislerimizi teker teker elden geçiriyoruz. Gümüldür Spor Salonu'muzu da yenileyerek daha verimli bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk" dedi.