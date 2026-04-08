Menderes Belediyesi, Başkan İlkay Çiçek Döneminde Hizmetlerde Hız Kesmiyor

Menderes Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinde göreve gelen Başkan İlkay Çiçek'in liderliğinde hizmetlerini hızlandırdı. İlk 2 yılda, ekonomik fiyatlarla hizmet veren Kent Lokantası kuruldu ve fiyatlara zam yapılmadı. İşim Menderes hizmetiyle işsizliğe çözüm arandı, 1719 başvuru alındı ve 462 vatandaş iş sahibi oldu. Sosyal tesisler yenilendi ve yeni tesisler açıldı, Sunal Tülbentçi Parkı engelli dostu özelliğiyle öne çıktı. Mali politika kapsamında araç kiralama sonlandırılarak 13 araç alındı ve 17 yıl sonra yeni taşınmaz kazanıldı. Sağlık alanında evde bakım hizmeti başlatıldı, 3396 pansuman gibi işlemler gerçekleştirildi. Afet Müdürlüğü 89 afete müdahale etti. Yol seferberliği kapsamında 46 bin m2 sıcak asfalt döküldü, 94 bin 500 m2 kilit parke döşendi ve 5 halı saha yenilendi. Park Bahçeler Müdürlüğü 8 park kazandırdı, 3170 m2 kauçuk döşendi. İklim Değişikliği Müdürlüğü 987 ton ambalaj atığı topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü 113.505 ton evsel atık topladı. Hayvanlar için 6803 tedavi ve 725 kısırlaştırma yapıldı, Çakaltepe Hayvan Bakım Merkezi faaliyete geçirildi. Kültür Sanat Müdürlüğü 111 etkinlik düzenledi, kurslardan 380 vatandaş faydalandı. Sosyal yardımlar kapsamında 653 vatandaşa ayni, 1350 vatandaşa maddi yardım yapıldı, Sosyal Market ve ücretsiz çamaşırhane açıldı. Spor alanında yatırımlar artırıldı, 550 kadın ve 1585 çocuk spor kurslarından faydalandı. Başkan Çiçek, "Kolları sıvadık, işe koyulduk" diyerek hizmetlerin devam edeceğini belirtti.