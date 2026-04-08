Menderes Belediyesi, Başkan İlkay Çiçek Döneminde Hizmetlerde Hız Kesmiyor
Menderes Belediyesi, Başkan İlkay Çiçek Döneminde Hizmetlerde Hız Kesmiyor

08.04.2026 11:49
Menderes Belediyesi, Başkan İlkay Çiçek öncülüğünde 2024 yerel seçimleri sonrası önemli projelere imza attı. Kent Lokantası, işsizlikle mücadele çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve sağlık hizmetlerinin artırılması gibi birçok alanda hizmetler hız kazandı.

Menderes Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinde göreve gelen Başkan İlkay Çiçek'in liderliğinde hizmetlerini hızlandırdı. İlk 2 yılda, ekonomik fiyatlarla hizmet veren Kent Lokantası kuruldu ve fiyatlara zam yapılmadı. İşim Menderes hizmetiyle işsizliğe çözüm arandı, 1719 başvuru alındı ve 462 vatandaş iş sahibi oldu. Sosyal tesisler yenilendi ve yeni tesisler açıldı, Sunal Tülbentçi Parkı engelli dostu özelliğiyle öne çıktı. Mali politika kapsamında araç kiralama sonlandırılarak 13 araç alındı ve 17 yıl sonra yeni taşınmaz kazanıldı. Sağlık alanında evde bakım hizmeti başlatıldı, 3396 pansuman gibi işlemler gerçekleştirildi. Afet Müdürlüğü 89 afete müdahale etti. Yol seferberliği kapsamında 46 bin m2 sıcak asfalt döküldü, 94 bin 500 m2 kilit parke döşendi ve 5 halı saha yenilendi. Park Bahçeler Müdürlüğü 8 park kazandırdı, 3170 m2 kauçuk döşendi. İklim Değişikliği Müdürlüğü 987 ton ambalaj atığı topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü 113.505 ton evsel atık topladı. Hayvanlar için 6803 tedavi ve 725 kısırlaştırma yapıldı, Çakaltepe Hayvan Bakım Merkezi faaliyete geçirildi. Kültür Sanat Müdürlüğü 111 etkinlik düzenledi, kurslardan 380 vatandaş faydalandı. Sosyal yardımlar kapsamında 653 vatandaşa ayni, 1350 vatandaşa maddi yardım yapıldı, Sosyal Market ve ücretsiz çamaşırhane açıldı. Spor alanında yatırımlar artırıldı, 550 kadın ve 1585 çocuk spor kurslarından faydalandı. Başkan Çiçek, "Kolları sıvadık, işe koyulduk" diyerek hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kent Lokantası, İlkay Çiçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi, Başkan İlkay Çiçek Döneminde Hizmetlerde Hız Kesmiyor - Son Dakika

Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi, Başkan İlkay Çiçek Döneminde Hizmetlerde Hız Kesmiyor - Son Dakika
