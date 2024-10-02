Menderes Belediyesi, İş\'im Menderes Uygulamasını Başlattı

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, işçi ile işveren arasında köprü olacak olan İş'im Menderes uygulamasını faaliyete geçirdi.

Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işsizliğe çare olacak olan yeni hizmeti İş'im Menderes'i faaliyete soktu. Vatandaşların başvurularını yapabileceği birim işçi ile işveren arasında köprü olacak. Başlatılan yeni hizmet Menderes'te işsizlik sorununu azaltmanın yanı sıra doğru iş ile doğru işçiyi buluşturmayı hedefliyor. İş'im Menderes Kariyer Ofisi'ne özgeçmiş getirip form doldurmanın yanı sıra online olarak da başvurular yapılabilecek.

"Köprü Olacağız"

İşsizliğe çözüm olmak istediklerini ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Söz verdiğimiz hizmetleri tek tek uygulamaya sokuyoruz. İş'im Menderes uygulamamız ile iş arayanları doğru iş ile bir araya getireceğiz. İstihdama katkı sunan projemizden yararlanmak isteyen herkesi İş'im Menderes ofisimize bekliyoruz" dedi.