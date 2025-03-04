Menderes Belediyesi Kum Zambağını Koruma Projesi Başlattı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Kum Zambağını Koruma Projesi Başlattı

Menderes Belediyesi, nesli tükenmekte olan kum zambağını korumak için Gümüldür ve Özdere sahillerinde farkındalık artırma çalışmalarına başladı. Öğrencilerle ortaklaşa yürütülen proje, doğa ve turizm işbirliğiyle tanıtım yapmayı hedefliyor.

04.03.2025 15:46
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Gümüldür ve Özdere sahillerinde yetişen nadir bir çiçek türü olan kum zambağını korumaya aldı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü nesli tükenmekte olan ve nadir görülen kum zambağı bitkisini korumak adına çalışma başlattı. Sahilde, bitkinin çıktığı bölgelerde, insan ve hayvanların basmaması ve koparmaması adına bitkilerin etrafı çevrildi, tabela asılarak bilgilendirme yapıldı.

Farkındalık için ortak çalışma

Menderes Belediyesi, " Ege'nin Beyaz İncisi: Kum Zambakları İçin Harekete Geçme Zamanı" sloganı ile sosyal sorumluluk projesi yürüten Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi ile ortaklaşa bir şekilde farkındalığı artırma çalışması gerçekleştiriyor. "#DoğaVeTurizmElEle" 'hashtag' çalışması ile duyurulan farkındalık çalışmaları ile kum zambağının Türkiye ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

"Menderes hak ettiği yere yükselecek"

Konu hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İlçemizin nadide bir değeri olan kum zambağının korumak adına gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da farkında olması için gerekli uyarı tabelalarını astık. Şimdi amacımız çocuklarımız ile birlikte bu farkındalığı dünyaya taşımak. Birbirinden güzel değerleri içinde barındıran Menderes'imizi hak ettiği yere yükseltmek için çalışmalarımıza her alanda devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi Kum Zambağını Koruma Projesi Başlattı - Son Dakika

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