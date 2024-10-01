Menderes Belediyesi\'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası

Güncel

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, doğayı korumak adına atık yağ toplama kampanyası başlattı. Yağını getirene temizlik malzemesi hediye edilecek.

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bitkisel yağları toplama kampanyası başlattı. Yapılan duyuruda lavaboya dökülen atık yağların su ve toprağa zarar verdiği hatırlatılarak 1 litre bitkisel yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği belirtildi. Vatandaşların topladığı her 5 litre atık yağ karşılığında temizlik malzemesi alacağı açıklandı.

"Doğamızı birlikte koruyalım"

Doğayı korumanın önemine dikkat çeken Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Hepimiz doğaya karşı görevimizi yerine getirmeliyiz. Biz üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmek adına çalışıyoruz. Bu kapsamda da atık yağlarımızı topluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyamıza katılmaya ve doğamızı birlikte korumaya davet ediyoruz" dedi.