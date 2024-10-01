Menderes Belediyesi'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menderes Belediyesi'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası

Menderes Belediyesi\'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası

Menderes Belediyesi, doğayı koruma amacıyla atık yağ toplama kampanyası başlattı. Vatandaşlar, topladıkları her 5 litre atık yağ için temizlik malzemesi alacaklar.

01.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, doğayı korumak adına atık yağ toplama kampanyası başlattı. Yağını getirene temizlik malzemesi hediye edilecek.

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bitkisel yağları toplama kampanyası başlattı. Yapılan duyuruda lavaboya dökülen atık yağların su ve toprağa zarar verdiği hatırlatılarak 1 litre bitkisel yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği belirtildi. Vatandaşların topladığı her 5 litre atık yağ karşılığında temizlik malzemesi alacağı açıklandı.

"Doğamızı birlikte koruyalım"

Doğayı korumanın önemine dikkat çeken Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Hepimiz doğaya karşı görevimizi yerine getirmeliyiz. Biz üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmek adına çalışıyoruz. Bu kapsamda da atık yağlarımızı topluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyamıza katılmaya ve doğamızı birlikte korumaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:59:59. #1.12#
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement