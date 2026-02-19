Menderes'te Camilerde Temizlik Çalışmaları Hızlandırıldı - Son Dakika
Menderes'te Camilerde Temizlik Çalışmaları Hızlandırıldı

19.02.2026 10:45  Güncelleme: 11:55
Menderes Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Özel ekipler, camilerin her noktasını titizlikle temizleyerek vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla yapmalarını sağlıyor.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Özel ekipler tarafından halılardan minbere her nokta titizlikle temizlenirken, Başkan İlkay Çiçek vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Menderes Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami temizliklerine hız verdi. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ramazan ayının gelmesi ile birlikte cami temizliği çalışmalarına hız verdi. Yıl boyunca düzenli olarak yapılan temizliklerde camiler baştan aşağı elden geçiriliyor. Cami temizliği için özel olarak kurulan ekipler halılardan dolaplara, kapılardan duvarlara, minberden şadırvana her noktayı özenle temizliyor. Düzenli temizliklerin ara vermeden devam edeceği belirtildi.

"Hayırlı ramazanlar diliyorum"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Cami temizliklerimizi özel ekibimiz ile birlikte düzenli olarak ve özenle yapıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla da bu çalışmaları hızlandırdık. Çalışmalarımızda tüm alanlar köşe bucak temizleniyor. Camilerimize gelen vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ibadetlerini yapabilirler. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ramazan ayında tuttuğu oruçların ve ettiği duaların kabul olmasını umuyor, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
