Menderes'te Camilerde Temizlik Çalışmaları Hızlandırıldı

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Özel ekipler tarafından halılardan minbere her nokta titizlikle temizlenirken, Başkan İlkay Çiçek vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Menderes Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami temizliklerine hız verdi. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ramazan ayının gelmesi ile birlikte cami temizliği çalışmalarına hız verdi. Yıl boyunca düzenli olarak yapılan temizliklerde camiler baştan aşağı elden geçiriliyor. Cami temizliği için özel olarak kurulan ekipler halılardan dolaplara, kapılardan duvarlara, minberden şadırvana her noktayı özenle temizliyor. Düzenli temizliklerin ara vermeden devam edeceği belirtildi.

"Hayırlı ramazanlar diliyorum"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Cami temizliklerimizi özel ekibimiz ile birlikte düzenli olarak ve özenle yapıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla da bu çalışmaları hızlandırdık. Çalışmalarımızda tüm alanlar köşe bucak temizleniyor. Camilerimize gelen vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ibadetlerini yapabilirler. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ramazan ayında tuttuğu oruçların ve ettiği duaların kabul olmasını umuyor, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.