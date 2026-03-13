Menderes Belediyesi'nin Depremde Hayatını Kaybedenlere Adadığı Park Açıldı - Son Dakika
Menderes Belediyesi'nin Depremde Hayatını Kaybedenlere Adadığı Park Açıldı

13.03.2026 10:24  Güncelleme: 10:48
Menderes Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Mehtap ve Sevtap Karaabdüloğlu kardeşlerin anısını yaşatmak için Kasımpaşa Mahallesi’nde yeni bir park açtı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Acı olayda yitirdiğimiz iki kardeşimizin nezdinde depremde vefat eden tüm vatandaşlarımızı bu projede anacağız. Yitirdiğimiz tüm canlar daima kalbimizde olacak, hatıraları da bu parkta yaşayacak" dedi.

Menderes Belediyesi'nin 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Menderesli kardeşler Mehtap Karaabdüloğlu ve Sevtap Karaabdüloğlu'nun yanı sıra tüm deprem kayıplarımızı andığı Kasımpaşa Mahallesi'ndeki yeni park açıldı. Mehtap ve Sevtap Karaabdüloğlu adını alan parkın açılışını Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Eşi Melek Çiçek, CHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ile depremde vefat eden kardeşlerin annesi Sevil Karaabdüloğlu ve babası İlhan Karaabdüloğlu yaptı.

259 ve 264. Sokakların kesişim noktasında bulunan alan 470 metrekare otopark,1220 metrekare yeşil alana sahip ve toplam 1300 metrekare alana yayılıyor. Oturma, spor ve çocuklar için oyun alanı bulunuyor. Parkın içinde 6 Şubat depremlerindeki acı kayıplarımız için bir anıt da yer alıyor.

Duygusal açılışta katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Deprem şehitlerinin ailesinin mesajı da kürsüden okundu. Aile mesajında; "Bu projede emeği geçen başta İlkay Çiçek ve tüm belediye çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  Bizimle acımızı paylaşan başkanımızın değerli eşi Melek Çiçek Hanıma teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olunuz. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Menderes'e hayırlı olsun

Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes'e hizmet yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda bir projeyi daha ilçemize kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Menderes'in 44 mahallesinde ihtiyaç duyulan her noktada eksikleri görüyor onun üzerine çalışıyoruz. Kasımpaşa Mahallemizin bu bölgesinde de bir ihtiyacı giderdik. Yani parkımızı ve otoparkımızı mahalleye kazandırdık. Menderes'e hayırlı olsun" dedi.

Hatıraları bu parkta yaşayacak

Konuşmasına devam eden Başkan Çiçek, "Bu projenin bizim için büyük bir anlamı, büyük bir değeri var. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiğimiz iki Menderesli kardeşimiz Mehtap Karaabdüloğlu ve Sevtap Karaabdüloğlu'nun adları sonsuza dek bu parkta yaşayacak. Acı olayda yitirdiğimiz iki kardeşimizin nezdinde depremde vefat eden tüm vatandaşlarımızı bu projede anacağız. Yitirdiğimiz tüm canlar daima kalbimizde olacak, hatıraları da bu parkta yaşayacak. Depremde kaybettiğimiz tüm değerli insanlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Memleketimizin başı bir kez daha sağolsun" diye konuştu.

Menderes Belediyesi'nin Depremde Hayatını Kaybedenlere Adadığı Park Açıldı

