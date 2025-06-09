Menderes Belediyesi'nin İstihdam Ofisi 53 İş Görüşmesi Gerçekleştirdi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi bünyesinde kurulan İşim Menderes Menderes İstihdam ve Kariyer Ofisi, yedi ayda istihdama önemli bir katkı sağladı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in projeleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez verdiği talimat doğrultusunda çalışmalarına başlanan İşim Menderes, 2024 Kasım ayı başından itibaren istihdama yaptığı katkı ile adından söz ettiriyor.

İstihdam alanı açılıyor

"Doğru iş, doğru işçi" parolası ile hareket eden İşim Menderes ekibi, şirketlerle görüşerek vatandaşlar için istihdam alanı açıyor. İşim Menderes ekibi şimdiye dek toplam 352 şirket ile görüşme gerçekleştirdi, 231 firma ziyaret edildi. Çalışmalar sonucunda toplamda 53 toplu iş görüşmesi yapıldı.

Kadın istihdam oranı dikkati çekti

İşim Menderes hizmetine başvuran kişi sayısı 871 olurken toplu iş görüşmelerine katılan vatandaşların sayısı 948 oldu. Firmalarla buluşturulan vatandaşların iş görüşmeleri sonucunda 212 vatandaş iş sahibi oldu. İşe yerleşen erkeklerin sayısı 116 olurken, kadınların sayısı ise 96 oldu. Bu sayılar ile işe yerleşen kadın oranı yüzde 45,3'ü buldu.

Projeye ilişkin konuşan Çiçek, şunları dile getirdi:

"İşim Menderes bizim çok istediğimiz projelerden birisiydi. Göreve gelirken bunun sözünü vermiştik. Gelir gelmez başlattığımız çalışmalar sonucunda birimimizi kurduk. Yedi ay içinde istihdama sağladığımız katkılar bizleri memnun etti. Birçok vatandaşımızdan ve firmamızdan olumlu geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızı mesleklerine, yetkinliklerine göre doğru işe yerleştirmek hem vatandaşımızın memnuniyeti açısından büyük fayda sağladı hem de firmalarımızın verimliliğine katkı sağladı. Bugüne kadar ofisimize başvuran kişiler sayısı ve işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısına bakınca yaklaşık yüzde 25'lik bir istihdam sağladık. Kadın istihdam oranı da bizleri mutlu etti. Hedefimiz bu oranları daha yükseğe çekerek hem iş sahibi olan vatandaş oranını hem kadın istihdam oranını artırmak. Günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlarımıza destek olmak, işsizlik canavarına kaptırmamak ve daha verimli olabileceği işlerle buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."