Menderes Belediyesi Parkları Çocuklar İçin Oyunlarla Süslüyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, parkları çocukların gelişim ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla oyunlarla süslüyor.

Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda çocukların yön, denge koordinasyonlarını güçlendirmek, zihinsel becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik zemin oyunları yapıyor. Boyayarak gerçekleştirilen renkli ve eğlenceli oyunlar çocukların ilgisini çekiyor.

"Her şey çocuklarımız için"

Alınan olumlu geri dönüşlerin mutluluk verici olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek; "Çocuklarımız için parklarımızı geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bazı parklarımızda çalışmalara başladık. Adım adım birçok parkımızı oyunlarla renklendireceğiz. Her şey çocuklarımız için. Güle güle kullansınlar" dedi.