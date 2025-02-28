Menderes Belediyesi Ramazan Öncesi Fırın Denetimlerine Başladı

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçedeki fırınları denetliyor.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırınlarda denetimlere başladı. Ramazan pidelerini de kontrol eden ekipler, gramaj ve fiyatla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Hijyen konusunda da incelemeler yapıldı.

Denetimlere ilişkin konuşan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Halkımızın gıda güvenliği önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu bağlamda denetimlerimiz düzenli olarak yapılıyor. Ramazan ayı için de ayrıca bir denetim yaparak özellikle pide fiyat ve gramajı konusunda gerekli bilgileri verdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için hijyen konusunda da incelemelerimizi ve gerekli uyarıları yaptık. Sağlıklı ve mutlu bir Menderes için her zaman görevimizin başındayız" dedi.