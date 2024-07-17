Menderes Belediyesi Sancaklı\'daki Yolları Yeniliyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Sancaklı'daki bozuk yolları yenileyerek, bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki çalışmalar kapsamında Sancaklı'da yer alan bozuk yollarda asfalt yama işlemleri gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalışmalara ilişkin, "Menderes'imizin genelinde sürdürdüğümüz yol yapım çalışmalarımızla vatandaşlarımızın istek ve önerilerini yerine getiriyoruz. Program dahilinde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Sancaklı'da asfalt yama çalışmalarımızı tamamladık. Planlı ve programlı şekilde Menderes'imizin gerekli görülen her noktasında yol çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.