Menderes Belediyesi, Yaz Öncesi Haşere İlaçlamalarına Başladı

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, havaların ısınması ile yaşanacak sivrisinek ve diğer haşere artışları için larva ilaçlaması ile önlemini alıyor.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri haşere ile mücadele çalışmalarına başladı. Havaların ısınması ile artacak olan sivrisinek ve haşere popülasyonuna karşı önlemini alıyor. Ekipler mahallelerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Birçok mahallede ilaçlama işleminin gerçekleştiği, ara vermeden çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi. Larva oluşumuna izin vermemek adına ilaçlamaların düzenli olarak yapılacağı öğrenildi. Ekiplerin vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerine de cevap verdiği ve talep edilen bölgede çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yaz öncesi önlemimizi alıyoruz

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yaklaşan yaz öncesi önlemimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına tam zamanında ilaçlamalara başladık. Bu çalışmalar da düzenli olarak devam edecek. Sivrisinek ve diğer haşereler konusunda bu sene sorun yaşamayacağız. Vatandaşlarımız keyifle sıcak havaların tadını çıkarabilir. Her şey Mendereslilerin memnuniyeti için" dedi.