Menderes'te ücretsiz bateri ve darbuka kursları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menderes'te ücretsiz bateri ve darbuka kursları

02.07.2026 11:40  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediyesi, bateri ve darbuka kursları başlatacak. Kurslar için son kayıt tarihi 13 Temmuz olarak açıklandı.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, bateri ve darbuka kursları başlatacak. Kurslar için son kayıt tarihi 13 Temmuz olarak açıklandı.

Menderes Belediyesi, vurmalı çalgılara ilgi duyan vatandaşlar için bateri ve darbuka kursları düzenleyecek. Tamamen ücretsiz olacak kurslar için son kayıt tarihi 13 Temmuz olarak açıklandı. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre, Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kurslarda yaş sınırı uygulanacak. Bateri kursu için 9 yaş ve üstü, darbuka için ise 12 yaş ve üstü vatandaşların başvuruları kabul edilecek. Kurslar da kontenjan sınırı da olacak. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ve Menderes Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, kontenjana nedeniyle vatandaşların en kısa sürede kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi. 13 Temmuz son tarihli kayıt işlemleri, Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre, Sanat Merkezi'ne yapılacak.

DERSLERİN GÜN VE SAATLERİ

Kursların gün ve saat bilgileri de paylaşıldı. Bateri kursları perşembe ve cuma günleri 09.00 – 17.00 arası, darbuka kursları pazartesi ve çarşamba günleri 10.00 – 17.00 arası yapılacak.

"7'DEN 70'E HER VATANDAŞIMIZ İÇİN"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kurslara ilişkin, "Kurslarımıza bir yenisini daha ekledik. Bateri ve darbuka kursumuz, ilgili vatandaşlarımızın katılımını bekliyor, 7'den 70'e her vatandaşımız için keyifli vakit geçirirken kendine bir şey katabileceği kurslar ve eğitimler veriyoruz. Vatandaşlarımız sevdiği alana göre bu kurs ve eğitimlere katılabilir. Hepsini kayıt olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes'te ücretsiz bateri ve darbuka kursları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
MR’a giren Talisca’nın son durumu belli oldu MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 12:09:00. #7.13#
SON DAKİKA: Menderes'te ücretsiz bateri ve darbuka kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.