Menderes'te ücretsiz bateri ve darbuka kursları

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, bateri ve darbuka kursları başlatacak. Kurslar için son kayıt tarihi 13 Temmuz olarak açıklandı.

Menderes Belediyesi, vurmalı çalgılara ilgi duyan vatandaşlar için bateri ve darbuka kursları düzenleyecek. Tamamen ücretsiz olacak kurslar için son kayıt tarihi 13 Temmuz olarak açıklandı. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre, Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kurslarda yaş sınırı uygulanacak. Bateri kursu için 9 yaş ve üstü, darbuka için ise 12 yaş ve üstü vatandaşların başvuruları kabul edilecek. Kurslar da kontenjan sınırı da olacak. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ve Menderes Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, kontenjana nedeniyle vatandaşların en kısa sürede kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi. 13 Temmuz son tarihli kayıt işlemleri, Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre, Sanat Merkezi'ne yapılacak.

DERSLERİN GÜN VE SAATLERİ

Kursların gün ve saat bilgileri de paylaşıldı. Bateri kursları perşembe ve cuma günleri 09.00 – 17.00 arası, darbuka kursları pazartesi ve çarşamba günleri 10.00 – 17.00 arası yapılacak.

"7'DEN 70'E HER VATANDAŞIMIZ İÇİN"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kurslara ilişkin, "Kurslarımıza bir yenisini daha ekledik. Bateri ve darbuka kursumuz, ilgili vatandaşlarımızın katılımını bekliyor, 7'den 70'e her vatandaşımız için keyifli vakit geçirirken kendine bir şey katabileceği kurslar ve eğitimler veriyoruz. Vatandaşlarımız sevdiği alana göre bu kurs ve eğitimlere katılabilir. Hepsini kayıt olmaya davet ediyoruz." dedi.