Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda emniyet ve sağ şerit 31 Ekim'e kadar kapanacak - Son Dakika
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Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda emniyet ve sağ şerit 31 Ekim'e kadar kapanacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda şev çalışması nedeniyle 31 Ekim'e kadar emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanacak, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol platformunda şerit işaretlemeleri yapılırken sürücülerin uyarılara riayet etmeleri önem taşıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Çanakkale istikametinde Yenifoça bağlantı yolu katılım kolu 0-1. kilometrelerinde şev çalışması yapılıyor. Bu nedenle 31 Ekim'e kadar yolda emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanacak.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki yapım çalışmaları ve üstyapı imalatları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi mevkisi) çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri kesimindeki eski köprü trafiğe kapatılarak sürücüler yeni köprüye yönlendiriliyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı onarım, Antalya-Alanya yolunun 62-64. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 62-68. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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