Menemen\'de çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı

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İZMİR'in Menemen ilçesinde makilik bölgede çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde makilik bölgede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde müdahale etti. 4 uçak ve 7 helikopter ile havadan, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.