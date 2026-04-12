Menfi, Sudanlı Mültecileri Gündeme Aldı

12.04.2026 22:34
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile Libya'daki Sudanlı mültecilerin durumunu görüştü.

Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Menfi, Sahra-Sahel Devletleri Topluluğunun (CEN-SAD) Libya'daki merkez binasının yeniden açılışı için Trablus'ta bulunan Sudan Dışişleri Bakanı Salim'i kabul etti.

Görüşmede, Sudan'daki mevcut krizin sonuçlarının yansımaları çerçevesinde Libya'daki Sudanlıların durumu ve Sudanlı mülteci sorunu ele alındı.

Salim, Libya'nın hem devlet olarak hem halk olarak Sudan halkına sağladığı insani yardım ve destekten dolayı takdirlerini ifade etti.

Menfi ise Libya'nın Sudan'daki kardeşlerine destek olma ve iki ülke halkı arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını yansıtacak şekilde ortak işbirliği yollarını pekiştirecek her türlü girişime katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mart 2026 verilerine göre, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'daki çatışmalardan kaçarak Libya'ya giriş yapan Sudanlı sayısının 555 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
