Mengen'de Ambulans ile Trafik Kazası - Son Dakika
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Mengen'de Ambulans ile Trafik Kazası

Mengen\'de Ambulans ile Trafik Kazası

Mengen'de ambulansla çarpışan hafif ticari araçta sürücü yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

24.09.2024 20:17
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Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk eden Halil K. idaresindeki 74 ABH 050 plakalı ambulans ile Ali Osman K. yönetimindeki 14 KE 335 plakalı hafif ticari araç Ankara- Zonguldak kara yolunun Mengen kesiminde bulunan ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ali Osman K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hafif ticari araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen Ali Osman K'nin kızı ile ambulans sürücüsü ve personeli de sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza yapan ambulansın içinde bulunan, kist kanaması şikayeti ile Bartın'dan Ankara'ya sevk edilen hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulans ile gönderildi.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

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