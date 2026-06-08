Mengen'de Savaş ve Sahra Mutfağı Tatbikatı

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Savaş ve Sahra Mutfağı Tatbikatı" yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mengen Yerleşkesi'nde, AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen tatbikatta, afet dönemlerinde gıda üretimi, dağıtımı ve mutfak organizasyonunun etkin şekilde yürütülmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş koordinatörlüğünde yürütülen afetlerde mutfak organizasyonu ve yönetimi dersi kapsamında yapılan tatbikat sayesinde öğrenciler, edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu.

Faaliyet süresince afet koşullarında toplu beslenme hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesine ilişkin süreçler uygulandı.

Ders kapsamında verilen ürün geliştirme eğitimi doğrultusunda öğrenciler tarafından afetlerde kullanılmak üzere geliştirilen dayanıklı ve besleyici gıda ürünleri de sergilendi.

Öğrencilerin hazırladığı ürünler, uzun raf ömrüne sahip olmaları, depolama kolaylığı sunmaları, pratik ve taşınabilir özellikler taşımaları, afet koşullarında rahatlıkla kullanılabilmeleri ve afet sonrası stres yönetimini destekleyici nitelikleriyle dikkat çekti.

Etkinlikte, uluslararası mutfaklar dersi kapsamında öğrenciler tarafından dünya mutfaklarından hazırlanan 120 çeşit yemeğin tanıtımı ve tadımı gerçekleştirildi.

Hazırlanan sunumlarda öğrenciler, hazırladıkları yemekler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ayrıca, restoran ve servis yönetimi dersi kapsamında öğrencilerin hazırladıkları menülerde yer alan yemeklerin sergilendiği açık büfe organizasyonu yapıldı.

Etkinliğe, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Kaya, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Mengen Cumhuriyet Savcısı Enes Canşi, AFAD İl Müdürü Ümit Doğan, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Kurnaz, Prof. Dr. Hande Akyurt Kurnaz, Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Adaköy'de muhtarlık seçimi yapıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Adaköy muhtarlığına Erol Yaman seçildi.

Köyde muhtarın hayatını kaybetmesinin ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

Mahallede 2 adayın yarıştığı seçimde, İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde sandık kuruldu.

Muhtarlığa, 132 seçmenden 82'sinin oyunu alan Erol Yaman seçildi.