Menteşe Belediyesi Barış Manço'yu Andı

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, Anadolu Rock müziğinin önemli ismi Barış Manço'yu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği özel bir konserle andı.

Menteşe Belediyesi, sanatçı Barış Manço'yu andı. Lale Manço'nun onur konuğu olarak katıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesine, Barış Manço hayranları yoğun ilgi gösterdi. Şef Hamdi Demirtaş yönetimindeki Menteşe Belediyesi Halk Korosu, sanatçının "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Aynalı Kemer" ve "Arkadaşım Eşek" gibi klasiklerini çok sesli olarak yorumladı. Salonu dolduran izleyiciler, gece boyunca koro ile birlikte şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda sahneye davet edilen Lale Manço, "Sizleri burada görmek çok heyecan verici. Bu hafta Barış'la ilgili birçok etkinliğe katıldım; ancak bu kadar heyecanlı, bu kadar güzel bir seyirciyle hiç karşılaşmadım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gecenin sonunda Belediye Başkan Vekili Seda Uslu, anma etkinliği anısına koro şefi Hamdi Demirtaş'a çiçek ve plaket takdim etti.