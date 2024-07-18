Menteşe Belediyesi'nden Gençlere Robotik ve Kodlama Eğitimleri - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Gençlere Robotik ve Kodlama Eğitimleri

Menteşe Belediyesi, 11 ile 15 yaş arası gençler için Robotik ve Kodlama Eğitimleri düzenliyor. Gençlere haftada iki gün kodlama, elektronik devre, tasarım ve 3D üretim eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin ardından gençlerin yaptığı çalışmalar etkinlikle sergilenecek.

18.07.2024 13:01
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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nin 11 ile 15 yaş arası gençler için yaşama geçirdiği Robotik ve Kodlama Eğitimleri başladı.

Menteşe Belediyesi Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi'nde başlayan eğitimlere katılan gençlere haftada iki gün kodlama, elektronik devre, tasarım ve 3D üretim eğitimleri veriliyor. Yaz dönemi boyunca verilecek eğitimlerin ardından gençlerin yaptığı robotik çalışmalar, düzenlenecek etkinlikle sergilenecek.

"Menteşe'nin Yeni 100'ü" başlıklı kent vizyonunda yer alan 4T modelinden birinin teknoloji olduğuna işaret eden Başkan Gonca Köksal, eğitimlere ilişkin şunları söyledi:

"Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onların bilimi ve teknolojiyi yakından takip etmeleri ve kendilerini teknoloji dünyasındaki gelişmelere hazırlamaları çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak biz de geleceğimizin teminatı gençlerimize ücretsiz olarak robotik ve kodlama eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerde amacımız gençlerin kodlamayı, algoritmik ve analitik düşünmeyi öğrenmelerini sağlamak. Kurslara katılan gençler eğitimlerin ardından hareket eden mekanizmalar, nesne taşıyan robot kollar, çizgi izleyen robot gibi birçok proje yapacaklar. Derslerde ekip çalışması, pratik beceri edinme, problem çözmeyi de öğrenecek olan gençlerin yaptığı robotik çalışmaları daha sonra düzenleyeceğimiz etkinlikle sergileyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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