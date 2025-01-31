Menteşe Belediyesi'nden Perşembe Pazarı'na Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Perşembe Pazarı'na Yenileme Çalışmaları

Menteşe Belediyesi, esnaf ve üreticilerin talepleri doğrultusunda Perşembe Pazarı'nda bakım ve yenileme çalışmaları başlattı. Başkan Gonca Köksal, pazarın aydınlatma ve elektrik sistemini yeniden gözden geçirdiklerini açıkladı.

31.01.2025 16:32  Güncelleme: 17:56
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, üretici ve esnafın talepleri doğrultusunda Perşembe Pazarı'nda bakım ve yenileme çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Ekiplerimiz, pazar yerindeki yağmur oluklarını yeniliyor, eksik bölgelere bordür taşları döşüyor ve esnafın sınır çizgilerini güncelliyor" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, geçen hafta gerçekleştirdiği halk ziyaretleri kapsamında Perşembe Pazarı'nda esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Köksal, gelen istekler üzerine belediye ekiplerine talimat vererek pazar yerinde bakım ve yenileme çalışmaları başlattı.

"Pazarın aydınlatma ve elektrik sistemini de elden geçiriyoruz"

Başkan Köksal, Perşembe Pazarı'nın bölgenin en büyük pazarı olduğunu ve üretim kapasitesiyle bölge ekonomisinin can damarı niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta pazar ziyaretimizde işyeri sahiplerinin, esnaf ve pazarcılarımızın taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızın güvenli ve modern bir ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli çalışmaları hızla başlattık. Bu kapsamda ekiplerimiz, pazar yerindeki yağmur oluklarını yeniliyor, eksik bölgelere bordür taşları döşüyor ve esnafın sınır çizgilerini güncelliyor. Ayrıca, pazarın aydınlatma ve elektrik sistemini de elden geçiriyoruz. Menteşe'yi daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi'nden Perşembe Pazarı'na Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

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