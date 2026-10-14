Menteşe Belediyesi sağanak yağışa karşı 30 personelle sahada çalışıyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi sağanak yağışa karşı 30 personelle sahada çalışıyor

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Menteşe Belediyesi sağanak yağışa karşı 30 personelle sahada çalışıyor
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Menteşe Belediyesi, sağanak yağışa karşı gece saatlerinden itibaren 30 personelle çalışıyor. Ekipler su baskını ve taşkınlara karşı mazgal temizliği yaparken çöken bölgelerde dolgu işlemi gerçekleştiriyor; vatandaşlar ihbarlarını çağrı merkezine iletebiliyor.

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa karşı gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Olası su baskını ve taşkınlara karşı 30 personelle yürütülen çalışmalarda mazgal temizliği ve çöken bölgelerde dolgu işlemleri yapılıyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri, sağanak yağış süresince mazgal temizliği yaparken yağış nedeniyle çökmelerin meydana geldiği bölgelerde dolgu çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Olumsuzluklara ilişkin ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 0 252 214 48 80 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA
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