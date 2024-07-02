Menteşe Belediyesi, Zeytin Mahallesi'nde Kadınlara Sağlık Taraması Yaptı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Sağlıklı Toplum Sosyal Belediye" projesi kapsamında Zeytin Mahallesi'ndeki kadınlara yönelik alan sağlık taraması ve bilgilendirme yaptı.

Kırsalda yaşayan kadınların sağlığa erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik proje kapsamında Menteşe Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler personeli, Zeytin Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi. Belediye ekipleri kadınlara kanser, kendi kendine meme muayenesi, erken tanıda karşılaşılabilecek belirtiler ve tarama yöntemleri ile ilgili eğitim verdi. Ekipler eğitimin yanı sıra kan şekeri ve tansiyon ölçümü de yaptı.

Devam eden proje kapsamında özellikle kırsal mahallelerde kadınlara yönelik bilgilendirme ve tarama çalışmalarına devam edilecek.