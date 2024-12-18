Menteşe'de İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı

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Menteşe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunuldu.

İlçe Belediye Başkanı Gonca Köksal, gazetecilere, yardımlar kapsamında 136 ton kömür ve 34 ton odun yardımının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Desteklerle dayanışma ruhunu artırmayı hedeflediklerini belirten Köksal, "Kış aylarının zorlu koşullarında hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere ulaşarak yakacak yardımında bulunuyoruz." dedi.

Köksal, yakacak yardımı yapılacak aileleri ve bireyleri, gelir düzeylerini, mahalle muhtarları ile belediyenin sosyal inceleme komisyonunun belirlediğini hatırlatarak vatandaşın her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.