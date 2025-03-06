Menteşe'de Kadın Hakları Semineri düzenlendi - Son Dakika
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Menteşe'de Kadın Hakları Semineri düzenlendi

Menteşe Belediyesi ve Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Kadın Hakları' semineri gerçekleştirdi. Seminerde kadına yönelik şiddet konuları ele alınarak, şiddet mağduru kadınların neler yapabileceği hakkında bilgiler verildi.

06.03.2025 12:07
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ile Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın Hakları" semineri düzenlendi. Kadına yönelik fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet ile ilgili bilgilendirme yapılan seminerde, kadınların şiddet anında ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda bilgiler paylaşıldı.

Menteşe Belediyesi, Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu işbirliğinde, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde "Kadın Hakları" semineri düzenledi. Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri Av. Perihan Ceviz ve Av. Esra Soylu Gümrah, katılımcılara kadına yönelik fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca, şiddet mağduru kadınların şiddet anında ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda bilgiler paylaşıldı.

"Maalesef yine şiddeti ve şiddetin türlerini konuşuyoruz"

Seminerin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Muğla Barosu'nun değerli avukatları bugün bizlerle birlikte. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında maalesef yine şiddeti ve şiddetin türlerini konuşuyoruz. Keşke şiddeti değil kendi gücümüzü, inancımızı ve elimizdeki imkanları nasıl daha da güçlendirebileceğimizi konuştuğumuz toplantılar yapabilsek. Ancak içinde bulunduğumuz durum ve günümüz koşulları bizi bu konuyu ele almaya mecbur bırakıyor. Sürekli bir araya gelip şiddeti konuşmak, inanın beni de çok rahatsız ediyor. Ancak gerçek bu" dedi.

"Toplumsal hayatta kadınlara sınırlar çiziliyor"

Kadınların sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını vurgulayan Köksal, şöyle devam etti:

"Doğduğumuz andan itibaren ayrımcılığa maruz kalıyoruz. İlk giydirilen kıyafetlerden başlayarak, bir erkek çocuğundan farklı olarak kadınların daha sessiz ve itaatkar olması gerektiği toplumsal bir dayatma haline geliyor. Büyüdükçe eğitim alanında da eşit fırsatlara sahip olamıyoruz. Kız çocuklarının okutulması, ne yazık ki erkek çocuklara kıyasla hep daha geri planda kalıyor. Toplumsal hayatta kadınlara sınırlar çiziliyor, alanlarımız daraltılıyor.

"Menteşe Belediyesi olarak tüm kadınların yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Kadınlar, çoğu zaman sağlık hizmetlerinden de yeterince yararlanamıyor. Menteşe Belediyesi olarak bu konularda elimizden geleni yapıyoruz. Kırsalda yaşayan kadınların sağlık taramalarından geçmesini sağlıyoruz. Eğitim alanında kadınlara yönelik özel eğitimler ve meslek edindirme kursları düzenleyerek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek oluyoruz. Eksik kalan yönleri tamamlamak için sürekli çaba harcıyoruz. Kadın Danışma Merkezimize 7/24 ulaşılabileceğiniz bir destek hattımız bulunuyor. Merkezimiz aracılığıyla kadınlara hukuki, ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Bu eşitlik sağlanana kadar, Menteşe Belediyesi olarak tüm kadınların yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Biz aslında çok güçlüyüz. Bir şeye inanırsak ve bir yola çıkarsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu da birbirimizi destekleyerek ve gücümüzü birleştirerek başarabileceğimize inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menteşe'de Kadın Hakları Semineri düzenlendi - Son Dakika

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