Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki esnafı ziyaret ederek gösterdikleri adaylar için oy istedi. Ayakkabı satan iki kadın esnaf, Akşener'e "Arkanızdayız. Çok iyisiniz, çok iyi gidiyorsunuz. İnşallah başta göreceğiz. Kadınlarla yönetmeyi düşünüyoruz. Haksızlığa uğradınız ama inşallah biz onu yendik" dedi. Akşener de "Ben diyorum, Allah'ım beni utandırma hem kulun karşısında hem de senin huzurunda" diye konuştu.
Yerel seçim çalışmalarında İstanbul'daki adayları için oy istemeye bugün Çatalca'dan başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci adresi Bayrampaşa oldu. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Vahit Çelik ile esnaf ziyareti yaptı.
"İKİ KULAĞI BİRDEN ÇEKİN"
Burada bir tuhafiye dükkanına uğrayan Akşener, Berat Albayrak isimli esnafla sohbet etti. Albayrak, "Bayrampaşa'da bir değişikliğin olması gerekiyordu zaten. İnşallah kazanırız" dedi. Akşener, "Oy istiyorum. Bu sefer ayağa dikin. İki kulakta ikisini birden çekmenizi rica ediyorum" diye konuştu.
"ARKANIZDAYIZ, İNŞALLAH BAŞTA GÖRECEĞİZ"
Daha sonra ayakkabı satan esnafı ziyaret eden Akşener, dükkan ortağı iki kadınla sohbet etti. Bir kadın, Akşener'e "Arkanızdayız. Çok iyisiniz, çok iyi gidiyorsunuz. İnşallah başta göreceğiz. Kadınlarla yönetmeyi düşünüyoruz" derken diğer ortak da "Arkanızdayız. İnşallah olacak" diye konuştu. Akşener de "Ben diyorum, Allah'ım beni utandırma hem kulun karşısında hem de senin huzurunda" dedi. Esnaf da "Olsun, haksızlığa uğradınız ama inşallah biz onu yendik" diye yanıt verirken Akşener, "Öyle görünüyor. Bitmiyor be kızım" dedi. Diğer kadın da "Kim bilir neler var bizim bilmediğimiz. Moraliniz yerinde olsun. Biz de anlayabiliyoruz bazı şeyleri" diye konuştu.
Bir bakkala uğrayan Akşener'e politikası için esnaf, "Geç kalmış bir doğru yol" dedi.
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla eylemlerine devam ediyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ve bazı belediye işçileri, belediye binası önünde pankart açarak slogan attı. Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, açıklamasında işçilerin yıllardır açlık sınırında yaşadığını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti. İşçiler, belediye yönetimiyle masada çözüm arayışında olduklarını ancak eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 28-26, 25-23 ve 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 92 dakika sürdü.
Denizli'nin Çardak ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katıldığı ortaya çıkan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Feridun Fikri Akyol, kesinleşen aday listesinde yer alamadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 28 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum kalesi mevkisine demirletildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu. Yumurcak'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen Sezer ve penaltıdan Ramazan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fethiyespor aldığı bu galibiyetle puanını 35'e yükseltip, 12. sıradaki yerinde kaldı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Rektör Altun, merkezin çalışmaları ve özel çocukların eğitimleri hakkında bilgi aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?