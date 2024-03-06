Meral Akşener Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Meral Akşener Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki esnafı ziyaret ederek oy istedi. Ayakkabı satan iki kadın esnaf, Akşener'e desteklerini dile getirdi. Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki adayları için oy istemeye devam ediyor.

06.03.2024 15:40  Güncelleme: 16:05
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki esnafı ziyaret ederek gösterdikleri adaylar için oy istedi. Ayakkabı satan iki kadın esnaf, Akşener'e "Arkanızdayız. Çok iyisiniz, çok iyi gidiyorsunuz. İnşallah başta göreceğiz. Kadınlarla yönetmeyi düşünüyoruz. Haksızlığa uğradınız ama inşallah biz onu yendik" dedi. Akşener de "Ben diyorum, Allah'ım beni utandırma hem kulun karşısında hem de senin huzurunda" diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarında İstanbul'daki adayları için oy istemeye bugün Çatalca'dan başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci adresi Bayrampaşa oldu. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Vahit Çelik ile esnaf ziyareti yaptı.

"İKİ KULAĞI BİRDEN ÇEKİN"

Burada bir tuhafiye dükkanına uğrayan Akşener, Berat Albayrak isimli esnafla sohbet etti. Albayrak, "Bayrampaşa'da bir değişikliğin olması gerekiyordu zaten. İnşallah kazanırız" dedi. Akşener, "Oy istiyorum. Bu sefer ayağa dikin. İki kulakta ikisini birden çekmenizi rica ediyorum" diye konuştu.

"ARKANIZDAYIZ, İNŞALLAH BAŞTA GÖRECEĞİZ"

Daha sonra ayakkabı satan esnafı ziyaret eden Akşener, dükkan ortağı iki kadınla sohbet etti. Bir kadın, Akşener'e "Arkanızdayız. Çok iyisiniz, çok iyi gidiyorsunuz. İnşallah başta göreceğiz. Kadınlarla yönetmeyi düşünüyoruz" derken diğer ortak da "Arkanızdayız. İnşallah olacak" diye konuştu. Akşener de "Ben diyorum, Allah'ım beni utandırma hem kulun karşısında hem de senin huzurunda" dedi. Esnaf da "Olsun, haksızlığa uğradınız ama inşallah biz onu yendik" diye yanıt verirken Akşener, "Öyle görünüyor. Bitmiyor be kızım" dedi. Diğer kadın da "Kim bilir neler var bizim bilmediğimiz. Moraliniz yerinde olsun. Biz de anlayabiliyoruz bazı şeyleri" diye konuştu.

Bir bakkala uğrayan Akşener'e politikası için esnaf, "Geç kalmış bir doğru yol" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener Bayrampaşa'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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