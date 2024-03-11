Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar\'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, partisinin Çubuk Belediye Başkan adayı Korhan Merki ile Çubuk Hükümet Caddesi'ne seçim otobüsüyle geldi.
Akşener'i burada partililer ve vatandaşlar karşıladı. Çubuklularla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Bir telefoncuya giren Akşener, "Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de geldik oy istemeye, düştük ocağına, oyunu istiyoruz." diye konuştu.
Kozmetik ürünleri satan mağazada ürünleri inceleyen Meral Akşener, mağaza sahibinin önerdiği ürünlerin yanı sıra yüz temizleme ürünü de satın aldı. Akşener, oy istemek üzere geldiklerini belirterek, "Bir değişim olmasına vesile olmasını istiyorum. Oyunuza talibim." ifadelerini kullandı.
Akşener daha sonra Pursaklar Belediye Başkanı adayı Zekeriya Ersarı ile ilçede ziyaretlerde bulundu.
Bir dönercide Ersarı için oy isteyen Akşener, "Ona verdiğiniz oy bana yarayacak. 2028'e kadar çok süre var. Güçlendirin beni." dedi.
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