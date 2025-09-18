Meriç-Ergene Havzası Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Meriç-Ergene Havzası Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

18.09.2025 09:45
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Meriç-Ergene Havzası Su Kurulu toplantısında havzanın su potansiyelinin sürdürülebilir yönetimi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Acil ve orta vadeli önlemler ele alınırken, gelecek hedefleri ve mevcut sorunlara çözümler tartışıldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Meriç- Ergene Havzası Su Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin havzaya yönelik çalışmaları değerlendirildi.

Yüceer, Meriç-Ergene Havzası Havza Su Kurulu toplantısına katılarak, Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin havza için yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar da katıldı.

Toplantıda, havzanın su potansiyelinin sürdürülebilir yönetiminin kritik önemi vurgulanırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin bu alandaki çalışma ve taahhütleri paylaşıldı.

Acil ve orta vadeli önlemler ele alındı

Toplantının açılış konuşmalarını Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Vali Recep Soytürk yaptı. Ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen projeleri ve alınan mesafeyi detaylı bir sunumla katılımcılara aktardı.

Toplantıda, 2025 yılı için öncelikli konular belirlenirken, havzada devam eden altyapı projeleri, iklim değişikliği kaynaklı kuraklık riskleriyle mücadele yöntemleri ve su kaynaklarının nitelik ve niceliğinin korunmasına yönelik acil ve orta vadeli önlemler ele alındı.

Su kaynaklarının korunmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı

Toplantının önemli gündem maddesi, bir önceki yıl alınan kararların takibi oldu. İlgili tüm kurum temsilcileri, 2024'te hedeflenen adımların durumuna ilişkin bilgi verirken, karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede, su miktarı ve kalitesinin etkin yönetimi için önemli kararlar alındığı vurgulandı. Su kaynaklarının korunması, mevcut sorunların çözümü ve geleceğe yönelik adımlar konusunda ilgili kurumlarla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ortak akıl vurgusu

Yüceer ve Şişmanlar, havzadaki sorunların çözümü için yerel yönetimler olarak her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini, su kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması için ortak akılla çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

