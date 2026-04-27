Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonla Mücadelede Kararlıyız

Merkez Bankası Başkanı Karahan, TCMB'nin 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılı makroekonomik gelişmelerini ve para politikası adımlarını değerlendirdi. Kalıcı fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve refah için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Karahan, 2025'te enflasyonun 13,5 puan azalarak yüzde 30,9'a gerilediğini belirtti.

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyüdüğünü ifade eden Karahan, para politikasında sıkı duruşu koruduklarını ve politika faizini yüzde 38'e indirdiklerini söyledi. Jeopolitik risklere karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Karahan, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde sıkılaşmaya gideceklerini vurguladı. Ayrıca, yapay zeka altyapısı ve FAST ödeme sistemi gibi kurumsal çalışmalara da değindi.