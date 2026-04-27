Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonla Mücadelede Kararlıyız

27.04.2026 15:21
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda para politikasındaki sıkı duruşu ve alınan tedbirleri aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan, TCMB'nin 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılı makroekonomik gelişmelerini ve para politikası adımlarını değerlendirdi. Kalıcı fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve refah için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Karahan, 2025'te enflasyonun 13,5 puan azalarak yüzde 30,9'a gerilediğini belirtti.

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyüdüğünü ifade eden Karahan, para politikasında sıkı duruşu koruduklarını ve politika faizini yüzde 38'e indirdiklerini söyledi. Jeopolitik risklere karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Karahan, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde sıkılaşmaya gideceklerini vurguladı. Ayrıca, yapay zeka altyapısı ve FAST ödeme sistemi gibi kurumsal çalışmalara da değindi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:25
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:37
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
