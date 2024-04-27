Merkez Bankası Genel Kurulu Artık Her Yıl Nisan Ayında Yapılacak

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(ANKARA) - Merkez Bankası'nın genel kurulu, her yıl nisan içerisinde Banka Meclis'nin belirleyeceği bir günde yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, esas mukavelenin 14. maddesinde değişikliğe gidildi. Daha önce genel kurul toplantılarının her yıl hesap dönemi sonunda üç ay içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanması öngörülürken, değişikliğe göre, Merkez Bankası genel kurulu artık her yıl nisan ayı içerisinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanacak.

Daha önceki yıllarda Merkez Bankası'nın genel kurulu mart ayı içerisinde yapılıyordu.

Merkez Bankası'nın bu yılki genel kurulu 30 Nisan'da yapılacak.