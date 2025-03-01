Merkez Bankası'ndan Yabancı Para Kredilerine Sıkı Düzenleme

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığını duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, yabancı para kredilerde aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürüldü. Ayrıca, yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin kapsamı da daraltıldı.