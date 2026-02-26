Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, İlçedeki Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Doğan, "Hemşehrilerimizle aramızda oldukları köprü vazifesinin kolay olmadığını, büyük bir sorumluluk istediğini biliyoruz. 2019 yılından bu yana her bir muhtarımızla uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede görev yapan muhtarlar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programında muhtarlar ve aileleriyle buluştu. Programa, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iftar programında şunları söyledi:

"İlçemizin her mahallesinde emeği, sözü ve sorumluluğu olan, hemşerilerimizle aramızdaki bağı güçlendiren kıymetli muhtarlarımız ve değerli aileleriyle iftar soframızda buluştuk. Yaklaşık yedi yıldır muhtarlarımızla beraber güzel bir yol yürüyoruz. Merkezefendi giderek büyüyen ve gelişen bir ilçe. Merkezefendi artık sınırları aşıyor, hem nüfus anlamında hem de kentleşme ve yapılaşma anlamında. Merkezefendimiz, Türkiye'nin gözde ilçelerinden bir tanesi. Hemşehrilerimizin talepleri ve istekleri olduğu zaman ilk muhtarlarımıza geliyorlar. Onlar da bu önerileri bizlere, ilgili kurumlara iletiyor. Hemşehrilerimizle aramızda oldukları köprü vazifesinin kolay olmadığını, büyük bir sorumluluk istediğini biliyoruz. 2019 yılından bu yana her bir muhtarımızla uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz."

Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci de "Şeniz Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Bugün de ailelerimizle birlikte bizi burada bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için yoğun bir şekilde çalıştık. Ramazanımız hayırlı olsun, şimdiden ramazan bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ise "Hepimizi bu güzel günde burada bir araya getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Merkezefendi büyüyen bir ilçe, Türkiye genelinde de nüfus artışı fazla olan bir ilçe. Merkezefendi'de genel düzeni korumak için beraber çalışıp birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Tüm hemşehrilerimizin ramazanı mübarek olsun" dedi.