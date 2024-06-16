Merkezefendi Belediyesi, 2024-2029 Stratejik Planı için anket yapıyor

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, 2024-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan'ın hazırlanması ve ön çalışması için vatandaşların da görüşünü almak amacıyla anket yapıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2024-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerileri alınıyor.

Başkan Şeniz Doğan, "Sizlerden gelecek geri bildirimler, ilçemizin geleceğinde, gelişmesinde ve büyümesinde büyük bir role sahip olacak. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak katılacağınız anketimize vereceğiniz cevapları merakla bekliyoruz. Anketimize katılmak için 'https://merkezefendi.bel.tr/vatandasanket/' sayfamızı ziyaret edebilirsiniz" dedi.