Merkezefendi Belediyesi Üreticilere Fide Dağıttı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, binlerce fideyi bu yıl da üreticiler ile buluşturdu. Eskihisar Mahallesi'nde gerçekleşen dağıtıma katılan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz'de hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, üretimin artmasını sağlamak amacıyla bu yıl da sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıttı. Dağıtımlar, köyden mahalle statüsüne dönen Üzerlik, Kumkısık, Yeşilyayla, Çeltikçi, Altındere, Salihağa ile belde statüsünden mahalle statüsüne dönen Aşağışamlı, Başkarcı ile Bereketler, Hallaçlar, Hisar, Kadılar ve Eskihisar'da yapıldı.

"Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz'de hiç boş alan kalmasın"

Eskihisar Mahallesi'ndeki dağıtıma katılan Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi Kırsal Kalkınma Eylem Planı'mız dahilinde çiftçilerimize destek, topraklarımıza bereket olmaya devam ediyoruz. Bugün çiftçilerimize teslim ettiğimiz binlerce fide toprakla buluşacak, yetişen sebzeler sofralarımıza lezzet olacak. Tarımda siz değerli hemşehrilerimize gübre ve kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteklerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimizin ne kadar üretken ve çalışkan olduklarını biliyoruz. Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz'de hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun. Eskihisar mahallemizde de hemşehrilerimizin tarımda, üretimde ve hayvancılıkla uğraştığını biliyor ve destekliyoruz. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.