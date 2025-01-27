Merkezefendi'de Ücretsiz Buz Pateni Pisti Ailelerin İlgi Odağı - Son Dakika
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Merkezefendi'de Ücretsiz Buz Pateni Pisti Ailelerin İlgi Odağı

Merkezefendi Belediyesi'nin kültür merkezinin otoparkında kurduğu ücretsiz buz pateni pisti, çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinliğin mart ayına kadar açık olacağını duyurdu.

27.01.2025 16:27  Güncelleme: 19:21
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurduğu Buz Pateni Pisti'ne aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlk ve ortaokul öğrencilerimizin ücretsiz girebildiği Buz Pateni Pistimiz mart ayına kadar açık olacak. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, eğlenceli ve sportif etkinlikler düzenleyerek çocukların ve yetişkinlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle, Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurulan Buz Pateni Pisti'nde çocuklar, bu sporu deneyimleme fırsatı buluyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz girdiği Buz Pateni Pisti'nde çocuklar eğlenme fırsatı buluyor. Çocuklar eğlenirken aileleri de pistin etrafına yerleştirilen alışveriş stantları ve yiyecek-içecek kiosklarında vakit geçiriyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan Buz Pateni Pisti, mart ayına kadar devam edecek. Etkinlik, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesini hem de sportif faaliyetlerde bulunarak fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek sağlıyor.

"Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer"

Çocukların sömestr tatilinde keyifli vakit geçirmesi için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın sosyal aktivitelerle vakit geçirebileceği, spor yaparak eğlenebileceği alanlar sunmak bizim için çok önemli. Buz Pateni Pistimize gelen çocuklarımıza ve ailelere eşlik ederek bu keyfe hep birlikte ortak olduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin ücretsiz girebildiği Buz Pateni Pistimiz mart ayına kadar açık olacak. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi'de Ücretsiz Buz Pateni Pisti Ailelerin İlgi Odağı - Son Dakika

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