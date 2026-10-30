Mersin Aydıncık'ta çamurlu su denize ulaştı, kıyı kahverengiye döndü - Son Dakika
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Mersin Aydıncık'ta çamurlu su denize ulaştı, kıyı kahverengiye döndü

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Mersin Aydıncık\'ta çamurlu su denize ulaştı, kıyı kahverengiye döndü
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde sağanak sırasında yamaçlardan akan çamurlu su denize ulaştı ve kıyı şeridi kahverengiye döndü. Sahilde toprak kaymaları ve aşınmalar görülürken balıkçı teknelerinin çevresi çamur ve taşlarla kaplandı, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde yağış sırasında yamaçlardan akan çamurlu suyun denize ulaştığı kıyı şeridi kahverengiye döndü.

Aydıncık ilçesinde yaz aylarında büyük orman yangınının yaşandığı Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisinde etkili olan sağanak sırasında yamaçlardan akan suyla denizin rengi değişti. Sahil kesiminde toprak kaymaları ve aşınmaların izleri görülürken, bazı noktalarda taş ve çamur birikintileri oluştu. Sahilde bulunan küçük balıkçı teknelerinin çevresi de yağışın taşıdığı malzemelerle kaplandı.

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, çamurlu suyun Akdeniz'in mavi sularına karışarak geniş bir alana yayıldığı, kıyı şeridinin kahverengiye büründüğü görüldü. Belediye ekipleri, yağışın ardından bölgede temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA
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