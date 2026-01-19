Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Temizlik Filosuna 22 Adet Büyük Yol Süpürme Aracı Eklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Temizlik Filosuna 22 Adet Büyük Yol Süpürme Aracı Eklendi

19.01.2026 09:50  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent temizliğini artırmak için 22 adet yeni yol süpürme aracı alarak filodaki toplam araç sayısını 50'ye çıkardı. Çevre dostu ve son teknoloji araçlarla 13 ilçede hizmet veren belediye, düzenli yol temizliği yaparak kirliliği azaltmayı hedefliyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kent temizliğini daha etkin hale getirmek amacıyla temizlik filosuna 22 adet büyük yol süpürme aracı ekledi. 13 ilçede hizmet veren çevre dostu ve teknolojik araçlarla filodaki toplam araç sayısı 50'ye ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyor. Bu kapsamda kullanılan yol süpürme araçlarına, her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenileri ekleniyor. Yeni alınan 22 araçla birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin yol süpürme filosundaki toplam araç sayısı 50'ye ulaştı.

Ekipler büyük süpürge araçlarını ana arterlerin temizliğinde kullanırken, küçük süpürge araçlarını ise dar yollar, kaldırımlar, bisiklet yolları ve özellik gerektiren alanlarda kullanıyor. Böylece kent genelinde, ihtiyaca uygun ve daha etkin bir temizlik hizmeti sağlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde toz, atık ve çevresel kirlilik önemli ölçüde azaltılırken, çevre sağlığına ve kent estetiğine katkı sunuluyor.

"Aldığımız 22 adet süpürme aracı, son teknoloji modellerden oluşuyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, "İlimizdeki 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyoruz. Bu amaçla da yol süpürme araçlarını kullanıyoruz ve her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenilerini ekliyoruz. Yeni aldığımız 22 adet süpürme aracımızı da 13 ilçemizde hizmete sunduk. Başkanımız da zaten bu konuda çok hassas" dedi.

"Amacımız, herkesin mutlu olacağı temiz bir Mersin"

Büyük süpürme araçlarıyla ana arterlerin temizliğini yaptıklarını aktaran Halisdemir, "Filomuza katılan 22 yeni süpürme aracımızla birlikte, toplam araç sayımız 50'ye ulaştı. Anlaşmasını yaptığımız ve önümüzdeki ay içerisinde filomuza katacağımız 4 adet araç daha var. Teknolojiye uygun olarak araç sayımızı artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Amacımız herkesin mutlu olacağı temiz bir Mersin" diye konuştu.

"Mersinimizin daha güzel ve temiz olabilmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz"

İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Haşim Tuluk, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 sonu yapılan ihalesine katılarak araç tedariği yaptıklarını belirterek, "2023, 2024 ve 2025 yıllarında da araç ve iş makinesi tedariğinde bulunduk. Şirketimiz günden güne araç filosunu artırıyor. Mersinimizin daha güzel ve temiz olabilmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İmar İnşaat A.Ş. olarak aynı zamanda öz mal araçlarımızı, iş makinelerimizi tedarik etmeye çalışıyoruz. 2025 yılı sonu itibariyle kendi öz mal araç filomuzun sayısını 140'a yükselttik" ifadelerini kullandı.

Araçlara ciddi bir yatırım yaptıklarını da sözlerine ekleyen Tuluk, yeni teknolojiye sahip iş makineleri ve araçları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Temizlik Filosuna 22 Adet Büyük Yol Süpürme Aracı Eklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:00:19. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Temizlik Filosuna 22 Adet Büyük Yol Süpürme Aracı Eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.