Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Temizlik Filosuna 22 Adet Büyük Yol Süpürme Aracı Eklendi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kent temizliğini daha etkin hale getirmek amacıyla temizlik filosuna 22 adet büyük yol süpürme aracı ekledi. 13 ilçede hizmet veren çevre dostu ve teknolojik araçlarla filodaki toplam araç sayısı 50'ye ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyor. Bu kapsamda kullanılan yol süpürme araçlarına, her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenileri ekleniyor. Yeni alınan 22 araçla birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin yol süpürme filosundaki toplam araç sayısı 50'ye ulaştı.

Ekipler büyük süpürge araçlarını ana arterlerin temizliğinde kullanırken, küçük süpürge araçlarını ise dar yollar, kaldırımlar, bisiklet yolları ve özellik gerektiren alanlarda kullanıyor. Böylece kent genelinde, ihtiyaca uygun ve daha etkin bir temizlik hizmeti sağlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde toz, atık ve çevresel kirlilik önemli ölçüde azaltılırken, çevre sağlığına ve kent estetiğine katkı sunuluyor.

"Aldığımız 22 adet süpürme aracı, son teknoloji modellerden oluşuyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, "İlimizdeki 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyoruz. Bu amaçla da yol süpürme araçlarını kullanıyoruz ve her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenilerini ekliyoruz. Yeni aldığımız 22 adet süpürme aracımızı da 13 ilçemizde hizmete sunduk. Başkanımız da zaten bu konuda çok hassas" dedi.

"Amacımız, herkesin mutlu olacağı temiz bir Mersin"

Büyük süpürme araçlarıyla ana arterlerin temizliğini yaptıklarını aktaran Halisdemir, "Filomuza katılan 22 yeni süpürme aracımızla birlikte, toplam araç sayımız 50'ye ulaştı. Anlaşmasını yaptığımız ve önümüzdeki ay içerisinde filomuza katacağımız 4 adet araç daha var. Teknolojiye uygun olarak araç sayımızı artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Amacımız herkesin mutlu olacağı temiz bir Mersin" diye konuştu.

"Mersinimizin daha güzel ve temiz olabilmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz"

İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Haşim Tuluk, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 sonu yapılan ihalesine katılarak araç tedariği yaptıklarını belirterek, "2023, 2024 ve 2025 yıllarında da araç ve iş makinesi tedariğinde bulunduk. Şirketimiz günden güne araç filosunu artırıyor. Mersinimizin daha güzel ve temiz olabilmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İmar İnşaat A.Ş. olarak aynı zamanda öz mal araçlarımızı, iş makinelerimizi tedarik etmeye çalışıyoruz. 2025 yılı sonu itibariyle kendi öz mal araç filomuzun sayısını 140'a yükselttik" ifadelerini kullandı.

Araçlara ciddi bir yatırım yaptıklarını da sözlerine ekleyen Tuluk, yeni teknolojiye sahip iş makineleri ve araçları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi.